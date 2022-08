Es ist nun genau 60 Jahre her, dass Marilyn Monroe gestorben ist. Marilyn Monroe war eine sehr bekannte Schauspielerin in Hollywood. Sie wurde nur 36 Jahre alt.

In ihrem kurzen Leben hatte die berühmte Frau viel erlebt. Marilyn Monroe wurde am 1. Juni 1926 als Norma Jeane Mortenson geboren. Sie war Halb-Waise und hatte nur einen Elternteil. Sie wuchs in einem Kinderheim auf.

Erfolgreicher Karriere-Start

Seit ihrem 19. Lebensjahr war sie Fotomodel. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie mit dem Film „Niagara“ im Jahr 1953. Im gleichen Jahr ließ sie sich nackt für das „Playboy“-Magazin fotografieren. Etwas später drehte sie erfolgreiche Filme wie „Das verflixte 7. Jahr“ und „Manche mögen's heiß“. Danach bekam sie häufig Rollen-Angebote für weniger gute Filme.

Früher Tod

Mehrere Ehen und Comeback-Versuche scheiterten. Es folgten Depressionen und Probleme mit Alkohol und Tabletten.

In der Nacht von 4. auf 5. August 1962 wurde Marilyn Monroe in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden.