In Österreich steigt die Zahl der Bienen-Völker. Ein Bienen-Volk ist eine Gemeinschaft von vielen Bienen und einer Bienen-Königin. Diese leben in einem Bienen-Stock. Momentan gibt es besonders viele Bienen-Völker in Österreich. Bienen sind sehr wichtig für die Bestäubung von Pflanzen.

Immer mehr Frei-Zeit Imker

Am meisten Bienen-Völker gibt es in Ober-Österreich, Nieder-Österreich und der Steiermark. Es gibt in Österreich auch immer mehr Imker. Ein Imker ist eine Person, die sich um einen oder mehrere Bienen-Stöcke kümmert. Auch beschäftigt sich ein Imker mit der Produktion von Honig, den die Bienen machen.

Die meisten Imker in Österreich sind Freizeit-Imker. Sie machen die Imkerei nebenbei. Es gibt nur wenige Personen, die als Haupt-Beruf Imker sind. Ein Imker in Österreich hatte 2017 im Durchschnitt 12 Bienen-Völker. Im Jahr 2021 hatte ein Imker schon ungefähr 14. Im Jahr 2021 gab es mehr als 33.000 Imker in Österreich. Zusammen hatten sie mehr als 450.000 Bienen-Völker.

Tonnenweise Honig

Sie haben für die Saison 2020/2021 mehr als 4.000 Tonnen Honig produziert. Das entspricht etwa 44 Prozent des Bedarfs und damit etwas weniger als der Hälfte. Jeder Österreicher verbraucht im Jahr etwa 1 Kilogramm Honig.