Srebrenica ist eine Stadt in Bosnien und Herzegowina. Sie liegt in der Nähe der Grenze zu Serbien. In diesem Ort gab es im Juli 1995 Kriegs-Verbrechen. Damals kamen rund 8.000 Menschen ums Leben. Damals war Bosnien noch Teil von Jugoslawien. 1992 hatte Bosnien-Herzegowina darüber abgestimmt, nicht mehr Teil von Jugoslawien sein zu wollen. Danach begann der Bosnien-Krieg. Der Bosnien-Krieg dauerte bis 1995.

Jugoslawien

Politiker des serbischen Teils von Bosnien-Herzegowina waren dafür, dass der serbische Landes-Teil Bosniens weiterhin zu Jugoslawien gehört. Der andere Landes-Teil Bosniens wollte nicht mehr zu Jugoslawien gehören. Die Soldaten beider Landes-Teile kämpften dann gegeneinander.

Die Regierung Jugoslawiens befand sich zu der Zeit in Belgrad. Das ist die Hauptstadt Serbiens. Jugoslawien bestand zu der Zeit aus mehreren Teil-Ländern: Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Ab 1991 kam es in den jugoslawischen Teil-Gebieten zu Kriegen.

Flucht-Ort

Viele Menschen mussten im Bosnien-Krieg flüchten. Srebrenica war ein Ort, an dem sich im Juli 1995 viele Geflüchtete aufhielten. Am 11. Juli kam der bosnisch-serbische Militär-Chef Ratko Mladic nach Srebrenica. Er war zu der Zeit Chef der Soldaten, die das Gebiet erobern wollten. Zwischen 12. und 19. Juli wurden knapp 8.000 Menschen ermordet. Die Ermordeten waren männlich und vorwiegend muslimisch.

Viele Verantwortliche

Die Geschehnisse von Srebrenica werden heute als „Völker-Mord“ bezeichnet. Das wurde 2007 vom Europäischen Gerichts-Hof bestätigt. Die Verbrechen in Srebrenica gelten als das schlimmste Kriegs-Ereignis in Europa seit dem 2. Weltkrieg. Die Verbrechen in Srebrenica sollen schon länger geplant gewesen sein. Nach dem Ende des Krieges wurden zahlreiche Verantwortliche vor Gericht gestellt. Auch Ratko Mladic wurde verurteilt.

Gedenken

Seither gibt es jährlich Gedenk-Veranstaltungen, die an die Opfer erinnern. Auch in den Niederlanden. Grund ist, dass sich damals niederländische Soldaten der Vereinten Nationen (UNO) in Srebrenica befanden. Die UNO-Soldaten waren in Srebrenica, um den Geflüchteten zu helfen. Die niederländischen UNO-Soldaten konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht eingreifen. Auch dafür hat sich die niederländische Regierung entschuldigt.