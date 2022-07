R. Kelly war ein berühmter Pop-Sänger. Zum Beispiel sang er Titel wie „I Believe I can Fly“. Seine Musik-Alben wurden millionenfach verkauft. Nun wurde der Sänger bei einem Gerichts-Prozess in New York zu 30 Jahren Haft verurteilt.

In mehreren Punkten schuldig gesprochen

R. Kelly war in mehreren Punkten angeklagt. Zum Beispiel soll er verbotenen sexuellen Kontakt mit Minder-Jährigen gehabt haben, Personen entführt und bestochen haben. In diesen Punkten und weiteren wurde R. Kelly für schuldig befunden. Beim Prozess sprachen Opfer über ihre Geschichten. Sie beschuldigten R. Kelly zum Beispiel, dass er sie missbraucht hat. Manche von ihnen sollen dabei noch minder-jährig gewesen sein.

Weitere Prozesse

Der ehemalige Sänger ist bereits seit 2019 im Gefängnis. Es gibt noch weitere Prozesse gegen R. Kelly. Der nächste Gerichts-Prozess beginnt im August in Chicago.