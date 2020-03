Mehrere Erdbeben in der Altstadt von Zagreb beschädigen Sonntag in der Früh Gebäude. Viele Menschen sind dabei verletzt geworden. Es könnte zu weiteren Erdbeben kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neben dem Coronavirus traf Zagreb nun auch ein Erdbeben. © APA/AFP/DAMIR SENCAR

Die Menschen in Zagreb müssen sich nicht nur mit dem Coronavirus auseinandersetzen.

Am Sonntagmorgen kam es in Zagreb, der Hauptstadt von Kroatien, zu mehreren Erdbeben. Bei einem Erdbeben bewegt sich die Erde. Das kann für Menschen sehr gefährlich sein. Oft werden dabei Gebäude zerstört. Das ist am Sonntag in Zagreb passiert.

Kirchturm beschädigt

In Zagreb wurden viele Gebäude und auch Autos zerstört. Der Turm einer großen Kirche im Zentrum der Stadt ist abgebrochen und auf den Boden gestürzt. In Teilen der Stadt gab es keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Straßenbahn konnte nicht mehr fahren. Viele Menschen mussten aus ihren Gebäuden raus. Es war allerdings sehr kalt und die Menschen haben gefroren. Soldaten sind ins Zentrum geschickt worden, um aufzuräumen und den Menschen zu helfen. Es ist auch ein Krankenhaus schwer beschädigt worden. Die Menschen im Krankenhaus mussten woanders hingebracht werden.

Gefahr durch Nachbeben

Die kroatischen Regierungschefs haben den Menschen gesagt, dass sie nicht in ihre Häuser zurückkehren sollen. Es kann sein, dass es in den nächsten Tagen noch mehr Erdbeben geben wird. Das sind dann „Nach-Beben“. Auch diese können sehr gefährlich für die Menschen sein. Für die nächsten Tagen ist starker Wind angesagt. Das könnte sehr gefährlich sein, wenn lose Gegenstände herumfliegen.

Mehrere Beben in Zagreb

Insgesamt sind 17 Menschen verletzt worden. Ein 15 Jahre altes Mädchen ist sehr schwer verletzt.

Es hat gestern mehrere Erdbeben in Zagreb gegeben. Das erste Erdbeben hatte eine Stärke von 5,3 auf der Richterskala. Die Richterskala ist die Einheit, nach der ein Erdbeben gemessen wird. Je höher der Wert ist, desto schlimmer ist das Erdbeben. Das zweite Erdbeben in Zagreb hatte einen Wert von 5,0. Beide Erdbeben waren in der Nähe des Stadtzentrums.

Viele Gebäude beschädigt

Da die Beben in der Nähe von der Innenstadt waren, sind die Schäden groß. Insgesamt sind 67 Gebäude sind beschädigt worden.

Es hat schon früher starke Erdbeben in Zagreb gegeben hat. Im Jahr 1880 und im Jahr 1909 hat es ebenfalls viele Beschädigungen durch Erdbeben in Zagreb gegeben. Die Erdbeben von Sonntag waren aber die schlimmsten seit langer Zeit.

Die Erschütterungen haben sogar Menschen in angrenzenden Ländern gespürt. So hat die Erde auch in Teilen von Österreich, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Bosnien und Serbien gebebt.

Immer wieder Beben in Südost-Europa

Erdbeben sind im Südosten von Europa häufig. Letztes Jahr hat es ein starkes Erdbeben in Albanien gegeben, bei dem 51 Menschen gestorben sind und viele Menschen ihr Zuhause verloren haben. Auch in Bosnien und Montenegro kommt es immer wieder zu Erdbeben.