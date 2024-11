Die Grünen in Deutschland haben angekündigt, dass Robert Habeck der Spitzen-Kandidat der Partei für die Bundestags-Wahlen 2025 sein wird. Dies hat eine Abstimmung der Partei bei einem Treffen in Wiesbaden ergeben. Die Wahlen zum Bundes-Tag werden am 23. Februar 2025 stattfinden. In Deutschland wird das Parlament Bundes-Tag genannt. Robert Habeck ist seit den letzten Bundestags-Wahlen Vize-Kanzler Deutschlands.