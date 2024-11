Die US-Amerikanerin Amanda Knox hat angekündigt, dass sie über die Mord-Vorwürfe gegen sie eine Fernseh-Serie drehen wird. Amanda Knox wurde vor 17 Jahren vorgeworfen, einen Mord in Italien begangen zu haben. Damals wurde eine britische Studentin namens Meredith Kercher in Italien ermordet. Nach vielen Verhandlungen wurde Amanda Knox im Jahr 2015 freigesprochen.

Fernseh-Serie wird in Italien gedreht

Die Fernseh-Serie spielt unter anderem in den italienischen Städten Orvieto und Perugia. Die Fernseh-Serie soll 8 Folgen haben und auf Disney zu sehen sein. Produziert wird die Fernseh-Serie zum Beispiel von Monika Lewinsky. Amanda Know soll in der Fernseh-Serie von Grace Van Patten gespielt werden. Sie ist bekannt für ihre Rolle aus der Serie „Nine Perfect Strangers“.