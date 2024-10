Heute (30. Oktober) vor 50 Jahren hat in der afrikanischen Stadt Kinshasa der bedeutendste Profi-Box-Kampf aller Zeiten stattgefunden. An diesem Tag kämpfte Muhammad Ali gegen George Foreman. Muhammed Ali gewann durch einen K.o.-Schlag in Runde 8 des Box-Kampfes. Den Kampf hatten damals rund 1 Milliarde Menschen im Fernsehen gesehen.

Kinshasa war der Austragungs-Ort des Kampfes

Der Box-Kampf wird auch als „Rumble in the Jungle“ bezeichnet. Kinshasa ist eine große Stadt im Land, das heute Demokratische Republik Kongo heißt. Die Demokratische Republik Kongo ist ein Land, in dem es viele Dschungel-Gebiete gibt. Im Stadion in Kinshasa waren damals rund 40.000 Menschen dabei.

Große Persönlichkeit

Muhammad Ali ist einer der bedeutendsten Sportler der Geschichte. Im Jahr 1961 wurde er Muslim und änderte seinen Namen von Cassius Clay zu Muhammad Ali. Bekannt wurde er auch, dass er den verpflichtenden Kriegs-Dienst in Vietnam verweigerte. Für seine Ablehnung zum Kriegs-Dienst durfte er mehrere Jahre nicht als Boxer tätig sein. Er wurde mehrfach Box-Weltmeister. Muhammad Ali hat nach seiner Profi-Karriere als wichtige Persönlichkeit gegolten. Er starb im Jahr 2016 im Alter von 74 Jahren.