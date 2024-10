Das Finale der Nord-amerikanischen Baseball-Liga MLB steht fest. Im Finale werden die Los Angeles Dodgers und die New York Yankees gegeneinander spielen. Ein Finale zwischen diesen beiden Baseball-Vereinen hat es seit 1981 nicht mehr gegeben.

Ein Spieler der Los Angeles Dodgers ist der Japaner Shohei Ohtani. Ohtani ist aktuell der best-bezahlte Spieler der MLB. Die New York Yankees gehören zu den bekanntesten Baseball-Mannschaften Nord-Amerikas. Kein anderer Verein in Nord-Amerika hat öfter die Meisterschaft gewonnen. Die Yankees sind weltweit bekannt. In der MLB spielen Vereine aus den USA und Kanada.

Die erste Mannschaft mit 4 gewonnenen Final-Spielen wird neuer Meister. Maximal kann das Finale aus 7 Spielen bestehen.