In den letzten beiden Wochen gab es zahlreiche Bomben-Drohungen in Österreich. Zum Beispiel gab es Bomben-Drohungen an Bahnhöfen, Einkaufs-Zentren und Schulen. Bei keiner der Drohungen wurde eine Bombe gefunden. Beim Täter soll es sich um einen 20-jährigen Schweizer handeln. Er wird mit einem Europäischen Haft-Befehl gesucht.

Der Bomben-Droher hat seine Bomben-Drohungen anonym per E-Mail verschickt. Die Ermittlungen gegen den Schweizer haben mehrere Staats-Anwaltschaften und der Staats-Schutz geführt. Sie haben den Haft-Befehl an die Behörden in der Schweiz geschickt. Die Schweizer Behörden prüfen derzeit den Haft-Befehl.