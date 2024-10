Heute (10. Oktober) wird weltweit der Welt-Hunde-Tag gefeiert. Damit soll auf den Schutz von Hunden aufmerksam gemacht werden. Am heutigen Welt-Hunde-Tag machen Organisationen wie zum Beispiel Tier-Heime darauf aufmerksam, dass sie mehr Geld für ihre Arbeit bräuchten. In Österreich soll es in vielen Bezirken zu wenig Plätze für Hunde ohne Besitzer geben.

Andere Tierschutz-Organisationen machen darauf aufmerksam, dass Hunde feinfühlige Lebewesen sind. Sie benötigen es, dass die Menschen sie gut behandeln.