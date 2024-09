Am Samstag (21. September) wurde das Oktober-Fest in München eröffnet. Es dauert bis 6. Oktober. Es findet jedes Jahr in München statt. Das Oktober-Fest in München ist eines der größten Volks-Feste der Welt. Besonders bekannt ist das Oktober-Fest für die zahlreichen Attraktionen. Das Gelände des Oktober-Fests wird oft als “Wiesn” bezeichnet.

Unterschiedliche Preise

Die Preise für eine Maß-Bier sind im Vergleich zum letzten Jahr wieder gestiegen. Eine Maß-Bier kostet dieses Jahr zwischen 13,60 bis 15,30 Euro. Eine Maß-Bier ist 1 Liter Bier. Wie jedes Jahr gibt es verschiedene Zelte. Dort gibt es neben der bekannten “Maß” auch traditionelles bayrisches Essen wie Brezn (Brezel) und Brat-Wurst. Die Preise sind von Zelt zu Zelt unterschiedlich.

Viele Gäste

Beim dies-jährigen Oktober-Fest werden rund 7,2 Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Dieses Jahr sind strengere Sicherheits-Kontrollen beim Oktober-Fest geplant. Dafür gibt es 600 Polizistinnen und Polizisten sowie mehr 1.000 Sicherheits-Kräfte. Wie immer werden prominente Gäste beim Oktober-Fest erwartet. Darunter zum Beispiel die Spieler des FC Bayern München. Für dieses Jahr sind auch Arnold Schwarzenegger und Thomas Gottschalk zum Oktober-Fest gekommen.