Seit gestern (26. August) haben die Sommer-Schulen in Steiermark wieder geöffnet. In der Steiermark besuchen rund 5.805 Kinder und Jugendliche die Sommer-Schule. Die Sommer-Schule in der Steiermark dauert bis 6. September. Ziel der Sommer-Schule ist es, sich in Problem-Fächern aus dem vergangenen Schul-Jahr zu verbessern.

Unterstützung durch Studierende

Die Sommer-Schulen sind nicht verpflichtend. In den Sommer-Schulen sind neben ausgebildete Lehrerinnen und Studierende im Lehr-Amt im Einsatz. Der Unterricht dauert von 8 Uhr bis 12 Uhr an.

Sommer-Schule und dann Schul-Start

Auch in den Bundes-Ländern Kärnten, Ober-Österreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg gibt es von 26. August bis 6. September die Sommer-Schule. Am 9. September startet das neue Schul-Jahr 2024-25.