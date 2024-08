Der bekannte Musiker Christopher Seiler kündigte an, dass er nicht mehr bei der österreichischen Band „Aut of Orda“ mitspielen wird. „Aut of Orda“ besteht aus den Musikern Daniel Fellner, Paul Pizzera und Christopher Seiler. Die Band hatte vor 4 Monaten das 1. Album veröffentlicht. Die Band ist bekannt für ihre Lieder in Österreichischer Mund-Art.

Seiler erklärte, dass er mehr Zeit für seine eigene Band „Seiler und Speer“ und andere Projekte haben möchte.