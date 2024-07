Bald ist die Sommer-Pause in Österreich vorbei und damit beginnt wieder die österreichische Fußball-Bundes-Liga. Das Eröffnungs-Spiel lautet Grazer Athletik-Klub gegen Red Bull Salzburg. Das Spiel beginnt am Freitag (2. August) um 20:30 Uhr in Graz.

Bei den Übertragungs-Rechten hat sich vieles verändert. Der Fernseh-Sender Sky zeigt weiterhin alle Spieler der österreichischen Fußball-Bundes-Liga. Auch die Champions League, Europa League und Conference League werden bei Sky übertragen. Das sind 1.500 Live-Spiele.

Der österreichische Rund-Funk (ORF) überträgt den ÖFB-Fußball-Cup und die 2. österreichische Fußball-Bundes-Liga. Von der 1. österreichischen Bundes-Liga überträgt man 4 Live-Spiele. Dazu kommen alle Heim-Spiele des Frauen-Fußball-Nationalteams und die Frauen-Bundesliga. Auch alle Spiele des österreichischen Herren-Fußball-National-Teams werden im ORF zu sehen sein.

Der Fernseh-Sender ServusTV zeigt die Highlights aller Spiele der Champions League. Sie zeigen dazu ein Live-Spiel pro Spiel-Tag für Europa League oder Europa Conference League.