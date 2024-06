Der bekannte Schauspieler Miroslav Nemec wird heute (26. Juni) 70 Jahre alt. Nemec ist besonders bekannt aus seiner Rolle in der Krimi-Serie „Tatort“. In der Krimi-Serie spielt er den erfundenen Ermittler Ivo Batic, der gemeinsam mit Franz Leitmayr Mord-Fälle in München auflöst. Miroslav Nemec wird noch bis 2026 beim „Tatort“ mitspielen.

„Tatort“ gibt es seit mehr als 50 Jahren

„Tatort“ ist eine besonders beliebte deutsche Krimi-Fernseh-Serie. Die Serie spielt an verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An jedem Ort der „Tatort“-Reihe gibt es 2 Ermittler, die erfundene Mord-Fälle untersuchen und lösen. Die Krimi-Serie „Tatort“ gibt es seit dem Jahr 1970.