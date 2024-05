In den kommenden Wochen wird wieder der Klima-Bonus ausgestellt. Der Klima-Bonus beträgt zwischen 145 bis 290 Euro. Die Höhe des Geld-Betrages hängt davon ab, wo eine Person wohnt. Entweder wird der Klima-Bonus auf ein Konto überwiesen oder man bekommt ihn als Scheck per Post geschickt. Wenn eine Person mehr als 6.600 Euro Brutto verdient, muss der Klima-Bonus versteuert werden. Berechtigt sind alle Menschen, die länger als 6 Monate in Österreich gemeldet sind.

Die Überweisung auf ein Konto ist möglich, wenn man sich bei ID-Austria registriert hat. Das ist ein digitales Bürger-Konto, mit dem man zum Beispiel offizielle Urkunden beantragen kann. Wer ein Konto hat, sollte bis 10. Juli die Konto-Daten auf ID-Austria überprüfen.

Scheck einlösen

Wer kein Konto bei ID-Austria hat, bekommt den Klima-Bonus als Scheck zugeschickt. Für die Erstellung eines ID-Austria-Kontos braucht es etwas Zeit. Der Klima-Bonus-Scheck kann bei der Post in Bar-Geld eingelöst werden.