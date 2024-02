Der Schutz der Klimas steht im Mittelpunkt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Umstieg auf erneuerbare Energie. Unter erneuerbarer Energie versteht man zum Beispiel Energie und Strom aus Wasser- oder Wind-Kraft.

Das Bundes-Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Energie hat nun 3 Modell-Regionen ernannt. In diesen „Real-Laboren“ im Burgenland, in Tirol und in der Oststeiermark werden verschiedene Lösungs-Ansätze im Kleinen ausprobiert. Anschließend sollen sie im großen Rahmen angewendet werden.

Wasser, Wind, Sonne

Als „Region WEIZplus“ wollen 41 Gemeinden und rund 5.000 Betriebe mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Ihr Ziel ist, fossile Energie durch erneuerbare zu ersetzen. Fossile Energie wird zum Beispiel über ein Kohle-Kraftwerk gewonnen und ist schädlicher für die Umwelt.

Um die Ziele zu erreichen, soll Energie etwa mehr über Klein-Kraftwerke und Windkraft geliefert werden. Auch sogenannte „Agri-PV-Anlagen“ sollen entstehen. Das sind Photovoltaik-Anlagen, die auf landwirtschaftlicher Fläche gebaut werden und Energie über die Kraft der Sonne speichern.

Gemeinsam entwickeln

Neben Gemeinden, Betrieben und Netz-Betreibern wird auch die Bevölkerung bei dem Projekt einbezogen. Gemeinsam werden sie nachhaltige Ideen entwickeln, prüfen und umsetzen.