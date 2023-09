Britischer Schlagersänger Roger Whittaker gestorben

Der britische Schlagersänger Roger Whittaker ist im Alter von 87 Jahren in Frankreich gestorben. Seinen ersten Erfolg feierte er mit dem englischsprachigen Lied "The Charge Of The Light Brigade" 1962. Whittaker hatte vor allem in Deutschland viele Fans. Für sie sang der Brite sogar auf Deutsch Lieder wie "Albany" oder "Abschied ist ein scharfes Schwert". Dabei konnte Whittaker nicht einmal die deutsche Sprache.