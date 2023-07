Im vergangenen Winter gab es 4.000 Grippetote in Österreich

Im vergangenen Winter sind in Österreich rund 4.000 Menschen an der Grippe gestorben. Das sind so viele wie alle 5 Jahre ungefähr. Das berichtete die AGES am Mittwoch. Die höhere Zahl der Menschen, die an Grippe starben, wurde aber erwartet. Denn im Winter 2021/2022 gab es nur rund 650 Grippe-Tote und im Winter davor überhaupt keine.