Silber für Österreich bei den European Games

Derzeit finden in Polen die European Games statt. Dabei treten Sportler aus ganz Europa bei 29 verschiedenen Sportarten an. Am Dienstag hat die Österreicherin Julia Hauser beim Triathlon den 2. Platz geschafft und die Silber-Medaille gewonnen. Es ist bereits die 10. österreichische Medaille bei den European Games.