60 Feuerwehr-Einsätze bei Unwetter in Wels

Heftiger Starkregen hat in Wels in Oberösterreich in der Nacht von Montag auf Dienstag für Überschwemmungen gesorgt. Die Feuerwehren wurden zu mehr als 60 Einsätzen gerufen. 36 Feuerwehren waren alleine in den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen im Einsatz.