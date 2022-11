Aus dem Ukraine-Krieg und den hohen Energiepreisen entstehen viele Herausforderungen. Der Arbeitsmarkt in Österreich kann damit aber weiterhin gut umgehen, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher am Mittwoch.

Erklärung: AMS

AMS ist die Abkürzung für Arbeitsmarkt-Service. Wer in Österreich Arbeit sucht und Arbeitslosen-Geld bekommen will, muss sich beim AMS melden. Das AMS hilft Menschen, Arbeit zu finden. Das AMS rechnet auch immer aus, wie viele Menschen in Österreich als arbeitslos gemeldet sind.