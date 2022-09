Österreich kontrolliert die Grenzübergänge zur Slowakei

Österreich kontrolliert ab Donnerstag um Mitternacht die Grenzübergänge zum Nachbarland Slowakei. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Am Mittwoch beginnt Tschechien wegen der vielen Schlepper mit Kontrollen zur Slowakei. Daraufhin kündigte auch Österreich an, Kontrollen einzuführen.