Ed Sheeran begeistert 65.000 Fans in Wien

Der bekannte britische Sänger Ed Sheeran hat am Donnerstag im Wiener Happel-Stadion gespielt. Etwa 65.000 Menschen kamen zu dem Konzert. Der 31-Jährige begeisterte seine Fans mit zahlreichen Hits. Darunter waren die Songs "Shivers", "Perfect" und "Afterglow". Die drehbare Bühne befand sich in der Mitte des Stadions. So hatten alle Fans eine gute Sicht auf den Sänger. Außerdem gab es Feuersäulen, tolle Lichteffekte und zum Abschluss ein Feuerwerk.