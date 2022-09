Van der Bellen sammelte 25.000 Unterschriften für Wahl

Am 9. Oktober findet in Österreich die Bundespräsidenten-Wahl statt. Alle Bewerber haben bis Freitag mindestens 6.000 Unterschriften von ihren Unterstützern abgeben müssen. Auch der derzeitige Bundespräsident Alexander Van der Bellen bewirbt sich noch einmal für das Amt. Er gab am Freitag sogar 25.0000 Unterschriften ab. Das ist mehr als alle anderen Kandidaten abgegeben haben.