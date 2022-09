Weniger als 1.000 Corona-Patienten in Spitälern

Erstmals seit 8 Wochen liegen weniger als 1.000 Corona-Patienten in Österreich in den Spitälern. Ganz genau sind es 996 Patienten. Davon werden 69 Patienten auf der Intensiv-Station betreut. Ende Juli waren es noch mehr als 1.700 Corona-Patienten in den Spitälern gewesen. Am Freitag wurden außerdem 4.187 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind weniger als im Durchschnitt der vergangenen 7 Tage.