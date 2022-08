Fahrgäste saßen nach Zugpanne stundenlang im Eurotunnel fest

Im Eurotunnel ist es am Dienstagnachmittag zu einer Zugpanne gekommen. Ein Autozug, der von Calais in Frankreich auf dem Weg nach Folkestone in England war, konnte nicht mehr weiter fahren. Hunderte Fahrgäste mussten aussteigen und fast 5 Stunden auf Hilfe warten. Die Menschen mussten durch einen Wartungs-Tunnel, der tief unter dem Meer liegt, gehen. Viele Fahrgäste hatten Angst. Ein Ersatzzug brachte die Fahrgäste dann schließlich zum Zielbahnhof nach Folkestone.