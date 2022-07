Größtes Schoko-Werk der Welt schließt wegen Salmonellen

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat die Produktion in seinem Werk in Belgien gestoppt. Grund dafür sind Salmonellen, die in einigen Produkten entdeckt. Damit steht die größte Schokoladenfabrik der Welt still. Nun werden alle Produktionsanlagen gereinigt und desinfiziert. Die belgische Lebensmittelaufsicht leitete Ermittlungen ein.