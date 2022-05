Komponist und Musiker Vangelis ist tot

Der griechische Komponist und Musiker Vangelis ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Frankreich. Berühmt wurde er mit Kompositionen für Filme. Er komponierte zum Beispiel die Musik für "Blade Runner". 1982 gewann er den Oscar für die Beste Filmmusik in "Die Stunde des Siegers".