Flugzeug-Unglück in Istanbul mit 3 Toten und 179 Verletzten

Am Mittwoch hat es in Istanbul in der Türkei ein Flugzeug-Unglück gegeben. Dabei starben mindestens 3 Menschen, weitere 179 Menschen wurden verletzt. Als das Flugzeug landen wollte, regnete es gerade sehr stark. Deshalb rutschte es von der Landebahn und stürzte 30 bis 40 Meter einen Hang hinunter. Danach brach das Flugzeug in mehrere Teile und geriet teilweise in Brand.