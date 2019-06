Gedenk-Feiern zu 75 Jahren D-Day in Frankreich

Am Donnerstag sind Politiker aus vielen Ländern nach Frankreich gekommen, um an den sogenannten D-Day zu erinnern. Vor 75 Jahren landeten alliierte Soldaten in der Normandie und befreiten Frankreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Regierungs-Chefin Theresa May nahmen an verschiedenen Gedenk-Feiern teil. Auch der britische Prinz Charles nahm an verschiedenen Gedenk-Feiern teil. Bei den Gedenk-Feiern wurde auch an die vielen Soldaten erinnert, die damals starben.

Erklärung: D-Day

D-Day ist Englisch und bezeichnet den 6. Juni 1944. das ist ein sehr wichtiger Tag im Zweiten Weltkrieg. An diesem Tag landeten alliierte Truppen in der Normandie. Die Normandie ist eine Region in Nord-Frankreich. Die alliierten Truppen waren Soldaten aus den USA, Großbritannien und Kanada. Alliiert heißt, dass sie verbündet waren.

Frankreich war damals von deutschen Soldaten besetzt. Der D-Day war der Beginn der Befreiung von Frankreich. Und rund ein Jahr später war Nazi-Deutschland endgültig besiegt.