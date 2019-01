EuGH fordert mehr Geld für alle Arbeitenden am Karfreitag

In der evangelischen Kirche ist der Karfreitag ein wichtiger Feiertag. Personen, die den evangelischen Glauben haben, haben normalerweise frei. Müssen sie an einem Karfreitag in Österreich arbeiten, bekommen sie für diesen Tag mehr Geld als für einen normalen Arbeitstag. Der EuGH hat nun festgestellt, dass das unfair gegenüber anderen Religionen ist. Der EuGH fordert, dass auch Personen mit einem anderen Glauben mehr Geld erhalten, wenn sie am Karfreitag arbeiten. Nun überlegt die österreichische Regierung, wie sie das im Gesetz berücksichtigen soll.