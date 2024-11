Wie ein Frauenarzt das Vertrauen tausender Patientinnen missbrauchte

Mitte der 1990er-Jahre begann ein Gynäkologe in Villach damit, Krebsabstriche in seiner Ordination zu horten, anstatt sie ins Labor zu schicken. Seinen Patientinnen versicherte er stets, dass alles in Ordnung sei ...