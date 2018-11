Vonns "spezielle Erklärung" in Lake Louise - Kein Rücktritt

US-Skistar Lindsey Vonn wird am Samstag in Lake Louise eine "spezielle Erklärung" abgeben. Das teilte das Organisationskomitee der diese Woche in Kanada stattfindenden Damen-Weltcuprennen mit. Vonn wird während der Startnummernauslosung für den Super-G am Abend (Ortszeit) im Hotel Fairmont Chateau Lake Louise via Skype auch persönliche Neuigkeiten verkünden.

© APA (AFP)

Vonn ist mit 18 Siegen Rekordhalterin in Lake Louise. Sie kann an den Rennen in Kanada heuer aber nicht teilnehmen, weil sie sich zuvor im Training in Colorado bei einem heftigen Sturz ein Knochenödem (bone bruise) sowie eine Bänderzerrung im Knie zugezogen hat und mit dem Rettungsschlitten geborgen werden musste. Die mit 82 Siegen erfolgreichste Weltcup-Skirennläuferin hat angekündigt, nach der aktuellen Saison zurückzutreten.

In dieser möchte Vonn noch den seit den 1980er-Jahren vom Schweden Ingemar Stenmark gehaltenen Allzeit-Rekord (Damen und Herren) an Weltcup-Rennsiegen (86) einstellen oder überbieten. Der nunmehrige Termin am Samstag warf zunächst natürlich sofort die Frage auf, ob es sich bei der "besonderen Ankündigung" auch um eine vorzeitige Rücktritt-Bekanntgabe handeln könnte.

Aus dem Umfeld des US-Skiteams erfuhr die APA - Austria Presse Agentur am Donnerstag in den USA aber, dass es sich um eine "positive Erklärung" handeln werde. Ob Vonn schon nächste Woche im Super-G von St. Moritz, wahrscheinlicher aber erst bei den Speedrennen übernächste Woche in Val d'Isere (Abfahrt und Super-G am 15. und 16. Dezember) wieder an Weltcuprennen teilnehmen kann, sollte also spätestens kommenden Samstag (Ortszeit) klar sein.

Die 34-jährige Vonn, die aktuell mit dem NHL-Eishockeyprofi P.K. Subban liiert ist, hat sich in ihrer langen Karriere zahlreiche schwere Verletzungen zugezogen. Vor einer Woche hatte der Kanadier Erik Guay in Lake Louise spontan seinen Rücktritt verkündet, obwohl er ursprünglich noch eine komplette Saison fahren hätte wollen.

Vonn ist eine von sechs Läuferinnen, die Weltcup-Rennen in allen fünf Alpinski-Disziplinen gewonnen haben. Von ihren 43 Siegen in der Abfahrt hat sie alleine 14 in Lake Louise gefeiert. Die Erklärung der Amerikanerin im Mount Temple Ballroom des Fairmont-Luxushotels findet im Rahmen der Startnummernauslosung für den abschleißenden Super-G statt und wird live auf Facebook übertragen.