EU-Auszeichnung für Wiener Baugruppenprojekt Gleis 21

Das Wiener Baugruppenprojekt "Gleis 21" ist mit dem Europäischen Bauhaus-Preis in der Kategorie "Ein Gefühl der Zugehörigkeit zurückgewinnen" ausgezeichnet worden. Insgesamt bewarben sich 1.100 Projekte, in vier Kategorien wurden jeweils vier ausgewählt. Der Bauhaus-Preis soll "innovative Projekte fördern, und den europäischen Grünen Deal stärker in unser Bewusstsein rufen", so die EU-Kommissarin für Innovation, Mariya Gabriel.