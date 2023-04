Pilotprojekt zu digitalem Schülerausweis gestartet

Nach dem Führerschein soll bis 2024 auch der Schülerausweis digital werden. Die sogenannte edu.digicard soll dann nicht nur als Ausweis dienen. Man soll damit zudem etwa Bücher in der Schulbibliothek ausleihen können, auch Kooperationen etwa mit Verkehrsverbünden sind angedacht. Am Freitag wurde der Pilotversuch zum digitalen Schülerausweis von Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) in einer Wiener Schule vorgestellt.