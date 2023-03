Schon am Vormittag beendet Gerhard Köfer vom Team Kärnten den Wahlkampf, allerdings nicht mit einer klassischen Publikumsveranstaltung, sondern mit einer Pressekonferenz in Velden. Die Grünen laden zeitgleich in Klagenfurt zu einer Pressekonferenz mit Spitzenkandidatin Olga Voglauer und Ministerin Leonore Gewessler, zu Mittag nehmen dann beide am Klimastreik in Klagenfurt teil. Eine weitere Pressekonferenz gibt es von den NEOS in Klagenfurt samt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.

Um 16 Uhr wird dann die Landeshauptmannpartei SPÖ vor ihrer Parteizentrale am Domplatz den Wahlkampf offiziell beenden. Der Abend ist für die FPÖ reserviert, wenn neben Spitzenkandidat Erwin Angerer auch Parteichef Herbert Kickl in Villach auftritt. Am Samstag ist bei den Grünen außerdem noch Straßenwahlkampf angesagt, dazu reist auch Vizekanzler Werner Kogler an.