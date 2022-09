Leichter Rückgang bei Mindestsicherungs-Beziehern in Wien

In Wien haben 2021 weniger Menschen Mindestsicherung bezogen als im Jahr davor. Der Rückgang war allerdings nur sehr gering. Im Jahresdurchschnitt bezogen 135.649 Personen eine Leistung. Das ist ein kleines Minus von 618, wie Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Leiterin der Magistratsabteilung 40 (Soziales), Agnes Berlakovich, in einer Pressekonferenz am Freitag berichteten.