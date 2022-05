Laut Polizei dürften sich der oder die Täter am Donnerstag (19. Mai) zwischen 8.00 und 10.00 Uhr gewaltfrei Zutritt zur Wohnung der Pensionistin in der Bandgasse 9 verschafft haben. Dort schlugen sie die Frau, die neben Blessuren im Gesichtsbereich und an den Handgelenken auch ein Trauma im Kopfbereich davongetragen haben dürfte.

Die Polizei wurde von der Tochter des Opfers alarmiert. Der Frau dürfte ihre Mutter noch gesagt haben, dass sie überfallen worden sei. An Details konnte sich die 79-Jährige damals - vermutlich wegen ihrer Kopfverletzung - nicht erinnern. Unklar blieb nicht zuletzt deshalb, ob der oder die Täter in der Wohnung Wertgegenstände an sich genommen haben.

Die Polizei ersucht nun neuerlich, sachdienliche Hinweise über Wahrnehmungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, an das Landeskriminalamt Wien Gruppe Götzmann unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu richten.