Großdemo gegen Umweltauflagen in den Niederlanden

Mehrere tausend Menschen haben in Den Haag gegen geplante Umweltauflagen der Regierung für die Landwirtschaft protestiert. Mit Flaggen, Ballons und Bannern waren viele Bauern am Samstag in den Zuiderpark gezogen. "Keine Bauern, kein Essen" oder "Stolz auf die Bauern" stand auf den Spruchbändern. Die radikale Bauernorganisation "Farmers Defence Force" hatte zur "größten Demo aller Zeiten" aufgerufen, auch rechte Organisationen und populistische Politiker hatten mobilisiert.