NATO-Gipfel befasst sich zuletzt mit Kampf gegen Terror

Zum Abschluss des NATO-Gipfels in Madrid steht am Donnerstag der Kampf gegen Terrorismus im Fokus. Bei dem Treffen in der spanischen Hauptstadt soll es um die Herausforderungen gehen, die von Gebieten südlich der Allianz ausgehen. Zudem stehen die durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöste Lebensmittelkrise und der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas zum Beispiel auf Afrika auf der Tagesordnung.