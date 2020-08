Konrad bei Polen-Radrundfahrt 21. - Evenepoel Gesamtsieger

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Evenepoel hatte vergangene Woche bereits die Burgos-Rundfahrt für sich entschieden. Auf der Königsetappe in Polen führte der Deceuninck-Profi die Konkurrenz am Samstag regelrecht vor. Das Schlussteilstück des fünftägigen World-Tour-Rennens gewann am Sonntag bei großer Hitze der Italiener Davide Ballerini im Massensprint vor Konrads deutschem Bora-Teamkollegen Pascal Ackermann.

Einen besonderen Gruß hatten die Teilnehmer, darunter auch der Vorarlberger Matthias Brändle, schon vor der Schlussetappe erhalten. Papst Franziskus schloss die Rundfahrt, die in diesem Jahr dem vor 100 Jahren in Wadowice bei Krakau geborenen Papst Johannes Paul II. gedenkt, in sein Mittagsgebet am Petersplatz ein. Das Rennen war am ersten Tag vom schweren Sturz des Niederländers Fabio Jakobsen überschattet worden. Der Sprinter befand sich zwischenzeitlich im künstlichen Koma, ist inzwischen aber wieder bei Bewusstsein. Auf den Vorfall ging das Kirchenoberhaupt in seiner Ansprache nicht explizit ein.