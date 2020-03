Autobiografie von Woody Allen in den USA auf dem Markt

Die Autobiografie des wegen Missbrauchsvorwürfen in der Kritik stehenden US-Kultregisseurs Woody Allen ist überraschend auf den Markt gekommen. Der New Yorker Verlag Arcade Publishing gab am Montag bekannt, sich die Rechte an "Apropos of Nothing" gesichert zu haben - und brachte das Buch ohne Vorankündigung in den USA heraus.