WM-Spitzenreiter Hamilton fühlt sich wieder besser

Lewis Hamilton hat den Virus, der ihn beim Großen Preis von Deutschland geschwächt hatte, so gut wie überstanden. "Ich fühle mich viel besser", sagte der Formel-1-Spitzenreiter am Donnerstag in Budapest. "Ich habe in den vergangenen drei Tagen viel geschlafen", meinte der fünffache Weltmeister von Mercedes. Hamilton hatte am vergangenen Sonntag auf dem Hockenheimring nur Rang neun belegt.