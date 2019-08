Militär kämpft gegen Waldbrände in Sibirien

Im Kampf gegen verheerende Waldbrände in Sibirien hat das russische Militär seine Löscheinsätze mit Flugzeugen begonnen. Die ersten beiden Transportmaschinen vom Typ Iljuschin Il-76 seien mit 42 Tonnen Wasser an Bord in Krasnojarsk gelandet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit.

Auf Satellitenbildern war das dramatische Ausmaß der Feuer zu sehen. Bei diesen schlimmsten Bränden seit Jahren versinken laut russischen Medien inzwischen Hunderte Ortschaften im gesundheitsschädlichen Rauch. In vielen Gebieten gilt der Ausnahmezustand.

Besonders betroffen sind die Republiken Jakutien und Burjatien sowie etwa die Regionen Krasnojarsk und Irkutsk. Auch das Nachbarland Mongolei klagte über den Rauch. Die Taiga ist wichtig für das Weltklima.

Drei Millionen Hektar Wald sind vernichtet. Experten wiesen darauf hin, dass es etwa 100 Jahre dauere, bis sich der Wald regeneriere. "Es brennt die nördliche Taiga, und das Hauptproblem, warum die Wissenschafter und Ökologen Alarm schlagen, besteht darin, dass diese nördlichen Wälder sehr lange brauchen, um sich wieder aufzurichten", sagte der Wissenschafter Alexander Brjuchanow der Staatsagentur Tass.

Insgesamt sollen nunmehr je zehn Maschinen vom Typ Il-76 und MI-8-Hubschrauber eingesetzt werden. Zuvor hatten Behörden Medien zufolge lange Zeit auf große Löscheinsätze verzichtet.

Bewohner beklagten in sozialen Netzwerken, dass die Behörden sich wenig um die Katastrophe kümmerten. Es gebe dort kaum noch Luft zum Atmen. Viele Menschen danken US-Schauspieler Leonardo DiCaprio dafür, dass er via Instagram auf die Lage hinwies - und so internationale Aufmerksamkeit erzeugte. Es gab dort auch Klagen, dass sich bis dahin die Machtzentrale in Moskau überhaupt nicht geregt habe. Medien berichteten, dass es nun vielerorts schon zu spät sei, um noch etwas zu löschen.

In der Nacht auf Donnerstag hatte auch US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin Hilfe angeboten. Putin lehnte dankend ab. Er hatte kurz zuvor das Militär damit beauftragt, den Zivilschutz zu unterstützen.

Die Lage in Sibirien und in den ebenfalls betroffenen noch weiter östlich gelegenen Gebieten ist zum einen wegen extremer Trockenheit und Hitze so dramatisch. Zum anderen zünden Russen traditionell im Sommer zu Tausenden trotz Warnschildern wegen der Waldbrandgefahr Lagerfeuer an. Die geraten jedes Jahr außer Kontrolle.

In Russland kommt es immer zu folgenreichen Wald- und Steppenbränden. Die in Sibirien oft aus Holz gebauten Häuser gehen leicht in Flammen auf. Immer wieder brennen ganze Siedlungen. Nicht selten gibt es Tote und Verletzte.