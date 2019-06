Teilnahme Trumps am G-7-Gipfel steht noch nicht fest

US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am G-7-Gipfel im Sommer laut einem französischen Regierungsvertreters noch nicht fest zugesagt. Man müsse Trump selbst fragen, ob er sich bereits festgelegt habe, im August ins südwestfranzösische Biarritz zu kommen, sagte der Regierungsvertreter. "Es ist wichtig für uns, dass er in Biarritz ist und wir hoffen, dass er dort sein wird", so der Vertreter.