BVT-Ausschuss könnte nach der NR-Wahl Revival erleben

Der parlamentarische BVT-Untersuchungsausschuss könnte nach der Nationalratswahl ein Revival erleben. Zumindest zeigten sich alle Parteien offen für eine Fortsetzung in der nächsten Legislaturperiode, berichtete der "Standard" laut Vorabmeldung in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.