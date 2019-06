Polizeigewalt: BMI will "lückenlose Aufarbeitung"

Sechs Tage nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Klima-Demonstration in Wien hat das Innenministerium am Donnerstag via Aussendung "lückenlose Aufarbeitung der Vorgänge" zugesichert. Bereits unmittelbar nach den Vorfällen seien die strafrechtlichen Ermittlungen durch einen Anlassbericht der Landespolizeidirektion selbst eingleitet worden, betonte die Behörde.