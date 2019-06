Thiem nach starker Leistung erneut im Paris-Halbfinale

In überlegener Manier hat Dominic Thiem am Donnerstag schon zum vierten Mal das Halbfinale bei den French Open erreicht. Mit einem 6:2,6:4,6:2-Erfolg in nur 107 Minuten über den als Nummer 10 gesetzten Russen Karen Chatschanow spielt er nun am Freitag um ein neuerliches Endspiel in Roland Garros. Zudem zog er von der Anzahl her mit Thomas Muster (je zwei Halbfinali in Paris und Melbourne) gleich.